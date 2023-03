Der neue Lagerkomplex markiere laut Hankook einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des ungarischen Werks. Aufgrund der Investitionen der vergangenen Jahre stieg die Kapazität in Rácalmás im Vergleich zur Anfangszeit um das 3,5-fache. Mittlerweile werden dort Reifen für Pkw, SUVs und Transporter in rund 900 Größen und Modellen produziert. Die Produktionsstätte liefert hochwertige Produkte an bekannte Automarken wie Audi, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, MINI, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, Škoda und VW.