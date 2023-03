• Weltweiter Umsatz im Jahr 2022 von 8.394,2 Milliarden KRW (~6.184,3 Mio. EUR), operativer Gewinn von 705,7 Milliarden KRW (~519,9 Mio. EUR)



• Neuer Rekordumsatz mit einem Plus von 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr



• Anteil großer Pkw-Reifendimensionen wächst gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozentpunkte auf 40,8 Prozent



• Ziele für 2023: Umsatzzuwachs von fünf Prozent, Anteil großer Reifendimensionen auf 45 Prozent und Anteil der Erstausrüstungs-Lieferungen für Elektrofahrzeuge auf 20 Prozent steigern



Der Zuwachs bei Produkten mit hoher Wertschöpfung und die starke Preisstrategie ermöglichten den Rekordumsatz trotz der globalen Bedingungen, die in der ersten Jahreshälfte durch hohe Rohstoffkosten und gestörte Lieferketten gekennzeichnet waren. Stabilere Rohstoff- und Logistikkosten in der zweiten Jahreshälfte 2022 trugen zusammen mit der günstigen Währungssituation und höherer Reifennachfrage für die Erstausrüstung (OE) zum positiven Ergebnis für das Gesamtjahr bei.



Vor allem die Verkäufe von großen Reifendimensionen befeuerten den Umsatzanstieg. Die weltweiten Verkäufe von Pkw-Reifen mit einem Durchmesser von 18 Zoll und mehr beliefen sich auf 40,8 Prozent der gesamten Pkw-Reifenverkäufe, was einem Anstieg von 3,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal lag der Anteil sogar bei 43,9 Prozent, einem Plus von 5,0 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahrsergebnis.



Nach Regionen betrachtet, verzeichnete Hankook das größte Wachstum bei Pkw-Reifen ab 18 Zoll auf dem chinesischen Markt mit einem Anstieg um 12,4 Prozentpunkte auf 58,8 Prozent im vierten Quartal. Auf den Rängen folgen Korea mit einem Anstieg um 5,7 Prozentpunkte auf 53,5 Prozent, Europa mit einem Plus von 3,4 Prozentpunkten auf 32,5 Prozent.



2023 strebt Hankook ein Umsatzwachstum von über fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Gleichzeitig soll der Anteil großer Reifendimensionen am Gesamtabsatz von Pkw-Reifen auf 45 Prozent steigen. Darüber hinaus rechnet der Premium-Reifenhersteller bei der Erstausrüstung von Elektrofahrzeugen mit einem Zuwachs auf einen Anteil von 20 Prozent des Gesamt-Erstausrüstungs-Absatzes. Der Fokus liegt für Hankook auf Absatzsteigerungen in den wichtigsten Märkten, der engeren Partnerschaft mit Premium-Automobilherstellern und der weiter gefestigten Topposition bei Reifen für Elektrofahrzeuge.



➔ Ihnen gefällt dieser Artikel? Dann melden Sie sich doch gleich hier kostenlos an für unseren Newsletter!