Es freut uns sehr, dass wir als Leitbetrieb ausgezeichnet sind. Das bedeutet, seine soziale und ökologische Verantwortung wahrzunehmen und im Sinne der Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kunden außergewöhnlich, vorbildhaft und erfolgsorientiert zu agieren", zeigt sich Geschäftsführer Alfred Wurmbrand begeistert. Mit dem "Leitbetriebe Austria"-Zertifikat wird Würth Österreich für seinen nachhaltigen Unternehmenserfolg und seine Vorbildfunktion in der Region und Branche ausgezeichnet.



Leitbetriebe Austria bietet den Top-Unternehmen der österreichischen Wirtschaft eine einzigartige und unabhängige Plattform, um den Know-How-Austausch über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren. Die Leitbetriebe repräsentieren werteorientierte Ziele wie Innovation, Wachstum, Marktstellung und Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Zertifikat wurde im Rahmen eines Empfangs in der Würth Firmenzentrale in Böheimkirchen (NÖ) von Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher an Würth Geschäftsführer Alfred Wurmbrand übergeben.