Eine strenge Kosten- und Ausgabendisziplin bleibe weiterhin das "A und O" für den Konzern. Zudem setze sich Mahle für eine faire Lastenverteilung der Kosten zwischen Zulieferer und Hersteller ein. Durch tiefgreifende Transformationen in Richtung emissionsärmerer Technologien sieht sich Mahle für die Krisenbewältigung gewappnet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte die Gruppe 666 Millionen Euro (6,1% vom Umsatz) – und damit mehr als im Vorjahr – in die Forschung und Entwicklung klimafreundlicher Mobilität. "Für uns geht es darum, unsere Position als etablierter Tier 1-Zulieferer in den drei strategischen Feldern Elektromobilität, Thermomanagement und klassische Antriebe auszubauen beziehungsweise neu zu definieren", betonte Frick. Der Schwerpunkt des Geschäfts werde sich in den kommenden Jahren immer stärker in Richtung E-Mobilität verlagern. 2030 plant Mahle, den vom Pkw-Verbrennungsmotor unabhängigen Umsatzanteil von zuletzt über 60 Prozent auf 75 Prozent zu steigern.



