Für die Diagnoselösung Diagnose on Demand VCI (Vehicle Communication Interface) bietet Herth+Buss jetzt weitere Funktionen für ausgewählte Tesla Modelle an.

Durch den steigenden Elektronikanteil in Fahrzeugen sind immer mehr Komponenten mit einem Steuergerät verbunden, so dass für eine einwandfreie Funktion Teile freigeschaltet werden müssen.



Für Werkstätten, die verschiedene Fahrzeugmarken reparieren, ist die Beschaffung von OE-Diagnosegeräten und die Einweisung der Mitarbeiter in die verschiedenen Herstellerprogramme aufwändig. Hinzu kommt, dass Multimarkengeräte oft an ihre Grenzen stoßen und den Werkstätten nichts übrig bleibt, als das Fahrzeug zum Hersteller zu bringen. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Herth+Buss will eine alternative Diagnoselösung anbieten.