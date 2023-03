Zusätzlich wird das bestehende Sortiment, das zum großen Teil von bekannten Markenherstellern in Europa gefertigt wird, stetig verbessert. So werden seit kurzem den Kunden in Österreich neue Abdeckbänder und neue Staubbindetücher angeboten. „Neben der Produktqualität bieten wir mit Audurra ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei die Preisstruktur kontinuierlich den momentanen Marktgegebenheiten angepasst wird“, betont Klaus Sonnberger den Umstand, dass einzelne Produkte im Laufe der Zeit auch kostengünstiger werden können. Das Produktsortiment wird von den Karosserie- und Lackierbetrieben gerne in Anspruch genommen. „Wir sind mit Audurra in Österreich sehr stark unterwegs, die Akzeptanz am Markt ist hoch. Mit dem Ausbau des Sortiments wird sich unsere Stellung am Markt noch weiter erhöhen. Denn die Verantwortlichen in den Betrieben suchen einen verlässlichen Zubehöranbieter, der eine gleichbleibende Qualität liefert. Und nicht zuletzt sind die Kunden auch preissensibler geworden und auch dieser Ausrichtung können wir mit Audurra Rechnung tragen“, hält Klaus Sonnberger fest.