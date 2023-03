Die Allgemeinheit muss mehr sparen als in den Jahren zuvor. Mit September wurde in Österreich die 10-Prozent-Marke bei der Inflationsrate geknackt, selbiges gilt für Deutschland. Entsprechend reagieren die Menschen mit Zurückhaltung bei großen Anschaffungen. Neben dem Kauf einer Immobilie gehört die Anschaffung eines Autos zu den größten privaten Investitionen in Deutschland. Die repräsentative Studie von Autodoc, einem führenden Onlinehändler für Kfz-Teile und Zubehör in Europa, unter mehr als 1.350 Bundesbürgern zeigt: Über 40 Prozent der Befragten machen bereits Abstriche, wenn es um ihre Mobilität geht. Doch es gibt Mittel, wie Mobilität dennoch gewährleistet werden kann: Ersatzteile machen es möglich.