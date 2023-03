Bis zum Jahr 2035 werden aus Sicht des Technologiekonzerns Mahle rund 30 Prozent aller Nutzfahrzeuge weltweit rein elektrisch mit Batterie oder Brennstoffzelle unterwegs sein. Daher präsentiert der Automobilzulieferer auf der diesjährigen IAA Transportation in Hannover Technologien für alle Antriebsformen. Als Weltpremiere zeigt Mahle seinen neuen SCT E-Motor (Superior Continuous Torque), der eine extrem hohe Dauerleistung ermöglicht und sich damit besonders gut für Nutzfahrzeuge eignet. Zudem präsentiert Mahle seine neuesten Systemlösungen für batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzelle und saubere Verbrennungsmotoren, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können.

Für alle Antriebsvarianten bietet der Konzern mit seinen modularen Thermomanagementsystemen mehr Effizienz und deutliche Kostenvorteile. Seine Ladeinfrastrukturlösung "chargeBIG" macht Mahle auf dem Test Drives and Plug & Play Campus der Messe erlebbar. Die IAA Transportation findet vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover statt. Der Stand von Mahle befindet sich in Halle 12, Stand C37.