Aktuelle Themen und Herausforderungen gibt es dabei zur Genüge: Lieferschwierigkeiten der Automobilhersteller und dadurch ausgelöste Verkaufsrückgänge, Umsatzverluste und Personalmangel, aber auch neue rechtliche EU-Rahmenbedingungen sowie sich ändernde Spielregel zwischen Herstellern bzw. Importeuren und dem Fahrzeughandel. „Wir stehen laufend in Kontakt mit den Branchenvertretern auf EU- und Bundesebene und wollen unseren Kolleginnen und Kollegen diesen Wissensvorsprung weitergeben. Dabei werden auch Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen ausgetauscht und geplante strategische Schritte diskutiert“, erklärt Josef Nußbaumer, Obmann des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel.



Bei den Stammtischen diskutiert werden auch aktuelle Entwicklungen bei E- und Hybridfahrzeugen, EU-Förderungen, das rückläufige Angebot an Gebrauchtwagen, die komplexe Berechnung der NoVA neu sowie rechtliche Praxistipps. Der erste Info-Stammtisch hat bereits in Vigaun (Tennengau) stattgefunden, weitere sind in Eugendorf (Flachgau), St. Johann (Pongau), Tamsweg (Lungau) und Maishofen (Pinzgau) vorgesehen.