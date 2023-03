In der Schmierstofftechnologie spielte das Unternehmen stets seine Expertise aus – vom 1939 entwickelten X-18-Motorenöl über das 1965 entwickelte Rennsport-Motoröl bis zur MaxLife-Serie für Motoren mit hoher Fahrleistung, die 2000 präsentiert wurde.

In der Gegenwart betreibt Valvoline ein globales Forschungs- und Labornetzwerk und ist mit Vertrieb und Service in 140 Ländern tätig. Der Schmierstoff-Spezialist definiert sich als einziges Motorenölunternehmen, das alle fünf Tests der aktuellen Motorenölklassen API und ILSAC im hauseigenen Labor in Ashland im US-Bundesstaat Kentucky durchführen kann.

In Österreich ist die Firma Kutzendörfer & Dworak Premium-Partner von Valvoline und Tectyl.