Die Grundlagen von Bilstein als Zulieferer für die Automobilindustrie waren mit der Fertigung von Stoßstangen und hydraulischen Wagenhebern sehr solide gelegt, als 1954 die Bilstein-Ingenieure mit ihrem Erfahrungsschatz eine wahre Revolution einläuten konnten: Das bekannte De-Carbon-Prinzip wurde von Bilstein erstmals in einer serienreifen Anwendung umgesetzt: Der Einrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer war geboren und wurde von Mercedes-Benz 1957 erstmals in ein Serienfahrzeug eingebaut.



Es dauerte nicht lang und die neuen Dämpfer, die den damals eingesetzten Teleskop-Dämpfern weit überlegen waren, fanden ihren Weg in den Motorsport – und machten das Unternehmen aus Ennepetal auch hier zum Innovationstreiber. Anfang er 60er-Jahre begann Bilstein das bis heute höchst erfolgreiche Engagement im Motorsport, gekrönt durch Siege bei der Rallye Monte Carlo, allen wichtigen 24-Stunden-Rennen und mehreren Weltmeister-Titeln in der Formel 1.



In der Gegenwart und an der Zukunft von Bilstein-Fahrwerken arbeiten weltweit 4.600 Mitarbeiter an sechs Standorten nach dem Motto „Die nächste Innovation ist immer wichtiger als die letzte“ und stellen pro Jahr rund 13 Millionen Stoßdämpfer her.