Die Bilstein Academy gibt regelmäßig Praxis-Tipps und Hilfestellungen zu Themen rund um Fahrzeugkomponenten. In der neuesten YouTube-Episode von "Fahrwerk kompakt - powered by Bilstein Academy" geben Fahrwerkprofis Hinweise, wie Fehler beim Stoßdämpfer-Einbau vermieden werden können.

Die Experten sind sich sicher: Beim Stoßdämpfer- und Fahrwerkservice sind Fehler vermeidbar. Das erspart nicht nur Zeit, Kosten und Nerven, auch die Kundschaft wird sich freuen. Interessanter Weise werden die Stoßdämpfer-Experten der Bilstein Academy immer wieder mit sehr ähnlichen Fragen konfrontiert. Daher haben sich Rainer Popiol, Head of Bilstein Academy, und Mustafa Yavuz, vom Technical Support für eine weitere Folge von "Fahrwerk kompakt – powered by Bilstein Academy" entschieden, die sich diesen Fragen annimmt. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, findet Infos zu den Schulungen der Bilstein Academy unter https://workshop.bilstein.com/...