Der heute 72-jährige Firmeninhaber und gelernte Kfz-Mechaniker Franz Wuthe hatte sich 1973 selbstständig gemacht, zunächst mit einer Tankstelle inklusive Werkstätte. Bereits fünf Jahre später hat der Betrieb auf die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit (24/7) gesetzt und 1990 kam schließlich der Abschlepp-, Berge- und Pannendienst unter der Bezeichnung ATSW 24h Service dazu. Aktuell umfasst die Firma eine Kfz-Werkstätte und einen 36 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark für den Abschlepp- und Pannendienst, fünf davon kommen von Algema Fit-Zel.

Franz Wuthe ist Präsident des Verbandes der Berge- und Abschleppunternehmen (VBA) Österreichs, betreibt einer Verwertungsbörse und ist – ebenso wie Geschäftsführerin Alexandra Trimmel, beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und Schätzmeister.

Der Firmenchef legt allgemein viel Wert auf ehrliche, rasche und unkomplizierte Geschäfte – ein Umstand, den auch der damalige Vertriebsleiter von Algema Fit-Zel, Hubert Gasperlmair, bei seiner ersten Begegnung auf der AutoZum 2015 in Salzburg, bestätigen kann. Und so wurde der zuvor vereinbarte Kauf eines Fit-Zel Speeder auch nicht mittels Leasing oder Finanzierung abgewickelt, sondern Hubert Gasperlmair nahm nach der Auslieferung in Graz den vereinbarten Beitrag einfach in bar entgegen. „Cash ist fesch“, lautete damals die Aussage von Franz Wuthe.