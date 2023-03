Ein Bestseller des Automobilzulieferers Mahle ist der elektrische Klimakompressor, für den sich der Technologiekonzern aus Stuttgart bereits zahlreiche Serienaufträge im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich gesichert hat. Das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf rund 1,4 Milliarden Euro. Zuletzt hat Mahle den mit einer Spitzenleistung von 18 kW derzeit leistungsstärksten E-Kompressor im Markt eingeführt. E-Kompressoren sind das Herz des Thermomanagements in E-Fahrzeugen. Die Schlüsselkomponente ist wichtig für die Temperierung des E-Antriebs und damit entscheidend für Lebensdauer, Ladegeschwindigkeit und Reichweite der Batterie. Darüber hinaus sorgt sie für angenehmen Innenraumkomfort. Mahle wird seine Rolle als Gesamtsystemanbieter bei der Klimatisierung von E-Fahrzeugen weiter ausbauen, sagte Arnd Franz, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO des Mahle-Konzerns.



Mit seinem elektrischen Klimakompressor ist Mahle in der Hochvolt-Technologie vorne dabei, also Spannungslagen über 400 Volt, und großen Kompressor-Hubräumen. Diese Eigenschaften ermöglichen zum Beispiel das für moderne E-Fahrzeuge so wichtige ultraschnelle Laden. Mahle bietet seinen Hochvolt-Kompressor aktuell in Spannungslagen bis zu 900 Volt und Hubräumen bis zu 57 cm3 an. Durch sein kompaktes Design ist er damit in allen Fahrzeugklassen einsetzbar, vom Pkw bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen. Ermöglicht wird der äußerst kleine Bauraumbedarf durch eine patentierte Kältemittelkühlung von Kompressormotor und -elektronik.



Einer der größten Herausforderungen bei batterieelektrischen Fahrzeugen ist zudem die Innenraumakustik. Fahrzeuginsassen empfinden hier kleinste Vibrationen und geringste Geräuschentwicklungen als störend. Der geräuschoptimierte Hochvolt- Kompressor von Mahle verursacht nur geringste Vibrationen. Das Ergebnis sind hohe Laufruhe und beste Akustik. Mahle entwickelt und produziert neben E-Kompressoren für die E-Mobilität auch elektrische Antriebe, Nebenaggregate, die Elektronik und Software sowie das gesamte Thermomanagement. E-Mobilität und Thermomanagement zählen zu den Strategiefeldern des Technologiekonzerns. Im Zeitraum von 2022 bis 2026 werden über 20 elektrifizierte Fahrzeugplattformen führender Pkw- und Nutzfahrzeughersteller auf den Markt kommen, die auf Technologien und Produkte von Mahle setzen. Der Zulieferer ist damit voll auf Transformationskurs. Mahle erwirtschaftet bereits über 60 Prozent seines Umsatzes unabhängig vom Pkw-Verbrennungsmotor. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 75 Prozent steigen.