Das komplette und effiziente System bestehend aus Pumpe, Leitung, Hochdruckschlauch, Pistole mit Z-Drehteil sowie den für DKS typischen, vielfältigen Sonden, ermöglicht durch die Trennung von Luft und Material, einen geringen Sprühnebel und damit maximal sparsamen Verbrauch, saubere Sprühbilder und gleichmäßige Schichtstärken.



Die Pumpe ist praktisch wartungsfrei, nur die Sonden müssen gereinigt werden, nicht das ganze System. Zudem ist schnelles Wechseln der unterschiedlichen Sonden möglich. "Unsere Kunden, insbesondere kleine Werkstätten, schätzen das wirtschaftliche Arbeiten mit minimalem Produktverbrauch, die Zeitersparnis durch wegfallende Abdeck- und Abklebearbeiten und die angenehme Handhabung durch das geringere Gewicht als bei Druckbecherpistolen", so der Geschäftsführer der DKS, Thomas Knapp.

Das Pumpsysteme eignet sich für die Verarbeitung von 20 Liter-, 60 Liter - und 208 Liter -Fässern, wahlweise mit 10 Meter oder 15 Meter Schlauch. Die Installation erfolgt direkt am Fass, an der Wand bzw. in einem separaten Raum.