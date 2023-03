Groß war auch der Zuspruch bei der moderierten Veranstaltungsreihe: Teilweise mehr als 200 Besucherinnen und Besucher verfolgten die insgesamt fünf Vortragsblöcke und diskutierten mit den Vortragenden. So machte unter Moderation von Beatrice Schmidt, Weka Industrie Medien, der Karosserie-Experte Gerhard Steinbock von Axalta den Start. Hierbei ging es um Trends in der Autoserienlackierung und die Auswirkungen auf die Autoreparatur. Er strich die Bedeutung gut ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Wichtigkeit von Investitionen in moderne Werkstattausrüstung für die Lackierfachbetriebe hervor. Doch trotz aller mechanischen, elektronischen und digitalen Helfer ist es am Ende eine menschliche Hand, die für eine perfekte Lackierung sorgt. Mit dem fachkundigen Vortrag eines Kollegen aus der Vorentwicklung von ZKW ging es mit dem Thema Premiumleuchten weiter. ZKW gab einen Ausblick auf die Automobilbeleuchtung, deren Funktionalitäten und Technologien, die uns in den nächsten Jahren erwarten werden. Die Brandbreite ist groß: Vom Laserscheinwerfer bis zum hochaufgelösten voll dynamischen Scheinwerfer. Aber auch das automatisierte Fahren wird für die Lichtentwicklung immer wichtiger. Die Frage ist jene nach den Kosten – etwa im Falle einer Reparatur. In Zukunft werden wir nicht nur Licht für die Fahrerinnen und Fahrer benötigen, sondern auch für die Sensorik.

Technikexperte Dominik Lutter animierte im Anschluss zum Nachdenken, indem er das EU-Projekt "SERMI" vorstellte. Konkret geht es darum, dass Kfz-Betriebe ab dem 1. August 2023 eine Autorisierung durch eine unabhängige Konformitätsbewertungsstelle benötigen, um Zugang zu sicherheits- und diebstahlrelevanten Reparatur- und Wartungsinformationen sowie Zugang zu OBD-Informationen über die Herstellerportale und die Diagnosesysteme zu erlangen. Für Betriebe stellen sich dadurch wichtige Fragen wie: "Muss ich meinen Betrieb digitalisieren?", "Was kostet mich das?" und "Wie vorsichtig muss ich mit digitalen Tools und Plattformen sein?".