Von 28. bis 29. Jänner waren in der Messe Wieselburg die KLS-Fachtage "Karosserie, Lackierung & Schadensmanagement" geplant. Diese werden aufgrund der unsicheren Corona-Lage nun in den Herbst verschoben und sind für Oktober 2022 angesetzt. Konkret werden die KLS-Fachtage auf Freitag, 7. und Samstag, 8. Oktober 2022 verschoben.

Zielgruppe des in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer Bundesinnung Fahrzeugtechnik organisierten Events sind Führungs- und Fachkräfte aus dem gesamten Bereich der Fahrzeugreparatur und -servicierung, insbesondere Werkstätten mit Fokus auf Karosserie- und Lackierung. Das Konzept "KLS Fachtage für Karosserie, Lackierung & Schadensmanagement" komme in der heimischen Branche sehr gut an, heißt es seitens des Veranstalters.

Mit Ende November hätte 40 Firmen ihre Teilnahme als Ausstellerinnen und Aussteller zugesagt. Fast genauso viele hätten Interesse mitzumachen, könnten aber wegen der unklaren Situation in Sachen Beschränkungen durch die COVID-19-Pandemie derzeit keine weitere Entscheidung treffen. Das war der Beweggrund für die Entscheidung die Veranstaltung auf - hoffentlich - sichere Zeiten zu verschieben. Messedirektor Werner Roher diesbezüglich: "Die Unsicherheit ist ist leider zu groß – es tut uns extrem leid, aber in diesem Umfeld wäre eine weitere Vorbereitung mit sehr hohem Risiko verbunden und daher ist die Verschiebung die bessere Variante.“

Beim 2-tägigen Branchenevent im Oktober sind folgende Schwerpunkte geplant:

Vortrags- und Seminarprogramm: Es sind vier Blöcke vorgesehen, die im zeitlichen Ablauf auch ausreichend Platz für den Besuch der Ausstellung, der Vorführungen und für den intensiven Gedankenaustausch lassen. Zusätzlich ist ein Branchentreff am Abend des ersten Messetages geplant.

Fachausstellung: Schon jetzt hätten namhafte Marktführerinnen und Markführern ihre Teilnahme an der begleitenden Fachausstellung angekündigt und man plane mit rund 50 Ausstellern, so die Veranstalter. Im Zentrum der Bemühungen steht die Generierung hochwertiger Kontakte zur Branche und die Information über aktuelle Produkt- und Dienstleistungsneuheiten. Für die Anbieterinnen und Anbieter stehen ausgestattete Standeinheiten mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung.

Vorführ- und Innovationsarena: In einem eigenen Bereich der Fachtagung besteht die Möglichkeit, Neuerungen auch live vor Ort vorzuzeigen und damit das Thema hautnah erlebbar zu machen – von neuesten Verbindungstechniken bis zum Einbau digitaler Sensoren.