Konkret bieten die beiden Zweirad-Profils Harald Kissler und Heinrich Schopf in Kooperation mit dem VRÖ – Verband der Reifenspezialisten Österreichs 1-Tages-Seminare mit Fachkurs und Intensiv-Training zum Thema „Ein- und Ausbau der Räder eines Motorrades & Motorradreifen“ an.



In der Theorie gibt es Erläuterungen zum Motorradfahrer als Kunde, was sich ein Kunde von einem Fachbetrieb erwartet, eine kleine Reifenkunde und Montage-Tipps, Erklärungen zu Anzugsdrehmomenten und die Auseinandersetzung mit der Bremsanlage (mit und ohne ABS). In der Praxis erfolgen dann der Ausbau der Räder, die Demontage und Montage des Reifens mit dem richtigen Luftdruck, das Reinigen und Schmieren der Schrauben, der Einbau der Räder sowie das Spannen und Begutachten der Kette.



Drei Termine stehen für das Tageseminar zur Auswahl, konkret ist das der 8., 9. oder 10. März 2022, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr. Schulungsort ist bei GA Promotions, Basling 11, A-4770 Andorf, die Kosten pro Person belaufen sich auf 285,– Euro (exklusive MwSt.). Informationen bzw. Anmeldung direkt beim VRÖ per Mail an vroe@aon.at.