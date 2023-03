Nun sind die bewährten Anest Iwata-Luftfilter nicht nur optisch aufgefrischt, sondern auch in vielen Punkten erneuert worden. So wurden aufgrund der Abstandshalter zwischen den Filterstufen die Gesamtabmessungen verringert und eine sichere Verbindung garantiert. Der Druckluftnetzanschluss ist flexibel links oder rechts durch einen einfachen Umbau möglich. Standardmäßig auf der linken Seite montiert, kann der Luftanschluss jedoch ohne Anfall von Kosten von Anest Iwata auf die rechte Seite umgebaut werden. An den technischen Eigenschaften ändert sich dadurch nichts. Zudem sorgt das 3/2-Wege-Absperrventil für eine automatische Entlüftung der gesamten Filtergruppe und aller angeschlossenen Abnehmer. Das Ventil ist außerdem mit einem separaten Bügelschloss absperrbar.

Bei den zwei- und dreistufigen Filtergruppen gibt es zusätzlich zur Differenzdruckanzeige, die eine Sättigung des Vorfilters anzeigt, nun auch eine Sättigungsanzeige für den Feinfilter. Ist der Schwimmer auf dem Feinfilter vollständig in Rot zu sehen, muss der Feinfilter dringend gewechselt werden. Der Luftverteiler im Moduldesign passt lückenlos ins Gesamtkonzept. Er ist kompakt und mit zwei Sicherheitskupplungen ausgestattet. Sicherheit gegen Verschmutzungen der Filtergruppen bieten die passenden Schutzhauben. Die Verpackungseinheit umfasst vier Schutzhauben und eine Drahtklemme zur Befestigung. Den zwei- und dreistufigen Filtergruppen sind standardmäßig eine Schutzhaube und eine Drahtklemme beigelegt.