Das Grazer Unternehmen KS Engineers hat einen Auftrag im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für Mercedes-Benz in Deutschland an Land gezogen. Die Steirer haben sechs schlüsselfertige Prüfstandsysteme für die Gesamtfahrzeugerprobung nach Sindelfingen in den soeben eröffneten "Electric Software Hub" ausgeliefert. Klima- oder Batteriesimulation können damit genauso wie das Verkehrsaufkommen - auf Knopfdruck - angepasst werden.



"Bisher umfangreiche, aufwändige Tests und Fahrversuche werden durch die Entwicklung auf unseren Hightech-Prüfständen stark reduziert. Das verringert maßgeblich Kosten und Entwicklungszeit, da die erforderlichen Kilometer auch am Prüfstand absolviert werden können - und das Verhalten in unterschiedlichsten Szenarien straßenrealistisch abgebildet werden kann", schilderte Geschäftsführer Stefan Pircher.



Auch an der Rekordfahrt des deutschen Automobilbauers an die französische Riviera war KS Engineers quasi beteiligt: Mercedes hatte im April 1.000 Kilometer von Sindelfingen ins französische Cassis mit nur einer Batterieladung zurückgelegt. Die dafür nötigen Tests wurden auf Prüfständen von KS Engineers absolviert. (apa/red)