Die neuen Bremsscheiben, die seit Februar erhältlich sind, ergänzen das bestehende Angebot an schwimmend gelagerten, zweiteiligen und Co-Cast-Scheiben, um den Kunden eine noch größere Auswahl an zweiteiligen Ersatzscheiben für Premiumfahrzeuge bieten zu können. An Bord sind die bekannten technischen Eigenschaften: spezielles Stahlgussverfahren, leichtere Bremstöpfe, PVT- und richtungsgebundene Belüftung sowie Löcher und/oder Rillen an der Bremsoberfläche. Damit gewährleistet dieses Design eine optimale Bremsleistung unter allen Bedingungen.



Von der „Dual Cast“-Bremsscheibe sind derzeit 16 Artikelnummern für sportliche Modelle einiger Automarken erhältlich. Ein Bremstopf aus Aluminium und ein gusseisener Reibring führt zu einer Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber einer integralen Scheibe der gleichen Größe. Zudem wird eine um bis zu 70 % verbesserte Beständigkeit gegen thermische Verformungen angeführt.



Ausschließlich für den EU-Raum gibt es zudem 17 Anwendungen der „Lightweight“-Bremsscheibe für einige exklusivere Modelle von Jaguar Land Rover. Diese Technologie kombiniert einen Stahl-Bremstopf mit einem Reibring aus Gusseisen und einem hohen Karbonanteil. Das Gewicht fällt dadurch um 15 % niedriger aus als beim einteiligen Pendant.