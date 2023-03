Der Ukraine-Krieg, neue Corona-Probleme in China sowie die Versorgung mit Halbleitern und Rohstoffen bleiben große Risikofaktoren, wie auf der Hauptversammlung Des Zulieferers kundgetan wurde. Die Aufarbeitung der mutmaßlichen Verstrickung in die VW-Dieselaffäre sei ebenfalls nicht abgeschlossen. Den Ende 2021 zurückgetretenen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer entlasteten die Aktionäre vorerst nicht - auch über Abfindungszahlungen wird erst später entschieden. Der Dax-Konzern hatte seine Gewinnerwartungen und Einschätzungen zur Welt-Autokonjunktur für 2022 gerade herabgesetzt.

An die Eigentümer gerichtet ergänzte Vorstandschef Nikolai Setzer: "Allgemein sind die Lieferketten und die Rohstoffmärkte sehr angespannt." Neben teurerer Energie erschwerten weitere Pandemie-Lockdowns in Asien Logistik und Transport. Letzteres hemmt vor allem die Versorgung mit Halbleitern, wobei Conti erst in der zweiten Jahreshälfte mit Entspannung rechnet. Die Hannoveraner kalkulieren 3,5 Milliarden Euro an Mehrausgaben ein. Einiges davon dürfte auf Produktpreise übergreifen, möglicherweise auch in das Endverbrauchergeschäft mit Reifen und Ersatzteilen.