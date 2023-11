Die Zusammensetzung aus scherstabilen Viskositätsindexverbesserern, Verschleißschutzadditiven und konstant strapazierfähigen Reibungsvermittlern sorgt unter allen Bedingungen für exzellente Schaltvorgänge. Bemerkbar macht sich das vor allem im Stadtverkehr, wenn das Getriebe deutlich stärker belastet wird als auf langen Strecken.

Bewusst wurde auf ein neues Produkt verzichtet und stattdessen auf das Bestehende gesetzt. "Die Vielfalt an Schmierstoffen ist schon sehr groß. Wo wir können, machen wir es Werkstatt und Handel so einfach und übersichtlich wie möglich", so Reiner Schönfelder. Darauf zielt auch die Beratung der mehr als 120 Außendienstmitarbeiter in Deutschland und Österreich ab. Sortenreduzierung ist das Stichwort. Auf diese Weise spart der Kunde an der Lagerhaltung und bindet weniger Kapital.

Getriebeöl ist ein Verschleißteil. Mit zunehmender Laufzeit nimmt die Schaltqualität schleichend ab. Das kann zu Schaltstößen oder zu Kupplungsrutschen führen. "Lifetime-Befüllung ist obsolet", sagt der Experte von Liqui Moly. "Auch ein Getriebeöl erreicht seinen Leistungszenit und es muss gewechselt werden." Früher äußerst aufwendig, sind die Spülung und der Wechsel des Schmierstoffs im Getriebe Dank Technik inzwischen einfacher und gründlicher. Liqui Moly bietet als Teil seines Werkstattkonzepts unter der Bezeichnung Gear Tronic III ein bewährtes und ständig verbessertes Gerät für einen automatischen Getriebeölservice inklusive Reinigung mit einem speziellen Additiv.