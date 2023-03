Die Auftragslage sei sehr gut, noch nie seien so viele Additive im ersten Halbjahr produziert worden und doch beklage man aufgrund der Rohstofflage Rückstellungsaufträge in Millionenhöhe. Dazu fehlen im ersten Halbjahr rund 20 Millionen Euro aus dem Russlandgeschäft, auf die das Unternehmen aus freien Stücken verzichtet. Russland war einer der größten Einzelabsatzmärkte für Liqui Moly gewesen. "Dieses Geschäft aufzufangen, war ein gewaltiger Kraftakt. Hinzu kamen Einbußen in Millionenhöhe aus dem Chinageschäft, das, wegen des langen Lockdowns in China, nahezu zum Erliegen kam. Spätestens hier zahlt sich unsere Strategie der Internationalisierung aus. Dadurch, dass wir in 150 Länder exportieren, haben wir eine große Risikostreuung und konnten in anderen Ländern unseren Absatz deutlich steigern", erklärt der Geschäftsführer.

Dazu zählten beispielsweise die eigenen Tochtergesellschaften im Ausland, wie in den USA (plus 70 Prozent) oder in Spanien und Portugal (plus 30 Prozent). Aber auch andere Regionen, wie Nordafrika (plus 24 Prozent) bescherten ein gutes Wachstum. Das Unternehmen macht mittlerweile rund 60 Prozent seines Umsatzes im Export. "Der Ertrag leidet währenddessen deutlich, aufgrund der enormen Kosten. Dass wir unter diesen katastrophalen Umständen ein Umsatzwachstum von acht Prozent auf die Beine gestellt haben, ist beachtlich. Das haben wir vor allem unseren treuen Kunden, unserer Vertriebsmannschaft und den Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion zu verdanken", sagt Günter Hiermaier.