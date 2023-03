David Kaiser, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Liqui Moly versichert: "Das ist erst der Anfang von dem, was wir in der Pipeline haben. Wir halten an unserem Versprechen fest – wir bieten für sämtliche Fahrzeuge auf der Welt die passenden Produkte. Denn in Europa, den USA und auch weiten Teilen Asiens ist die E-Mobilität nicht aufzuhalten. Obwohl auch in den nächsten Jahrzehnten die Zahl der konventionell betriebenen Fahrzeuge weit über der für alternative Antriebe liegen wird, bereitet sich der Schmierstoffspezialist aus Deutschland auf die Mobilitätswende vor. "Es wird generell einen Mix aus verschiedenen Antriebskonzepten geben", so David Kaiser. "Jedes Fahrzeug und jeder Hersteller verlangt andere Anforderungen. Mit unserer Forschungsarbeit sorgen wir dafür, sämtlichen Freigaben und Anforderungen zu entsprechen und höchste Qualität zu liefern."