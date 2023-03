Vorgestellt wird zum Beispiel das Automatikgetriebe-Spülgerät Gear Tronic III oder Jet Clean Tronic II zur Kraftstoff- und Ansaugsystemreinigung, mit den Werkstätten ihren Kunden einen Zusatzservice bieten können. Daneben erklärt der Schmierstoffproduzent die neuesten Entwicklungen im Motorölbereich zu niedrigviskosen Ölen und die Wichtigkeit moderner Additive für die Lebensdauer sowie Effizienz aktueller Motoren. In Sachen Fahrzeugpflege hat das Unternehmen ebenfalls einiges zu bieten; darunter Neuheiten wie den Lack Detailer.

Die Tornador Gun, eine spezielle Druckluftreinigungspistole für die professionelle Innenraumreinigung, zeigen die Schwaben auf der Messe. Zur Wartung und Pflege von Fahrzeugen aller Art gehört neben der Reinigung aller Teile auch die Reparatur. Liqui Moly bietet hier ebenfalls verschiedene Komplettservices für Geschäftskunden an. So präsentiert das Unternehmen unter anderem sein Glasreparatur- und Scheibenwechselkonzept. Was bei Liqui Moly immer dazugehört, sind Schulungen und individuelle Marketingbausteine für alle Geschäftskunden inkl. Onlinemarketingmaßnahmen, die Endkunden direkt in die Partnerwerkstätte bringen.