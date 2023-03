Ausschlaggebend für den Erfolg war auch die Erweiterung der Geschäftsfelder. Im Heimmarkt Deutschland und in Österreichs hat sich beispielsweise das neu strukturierte Geschäft mit Tankstellen besonders stark entwickelt, der Umsatz in beiden Ländern stieg um 12 %. Im Export stand ein Zuwachs von 28 % zu Buche – besonders erfolgreich war Liqui Moly dabei in jenen Ländern, in denen der Markt durch eigene Tochtergesellschaften bearbeitet wird. So erhöhte sich der Umsatz im wichtigsten Exportmarkt USA um 50 % und in Italien gab es sogar eine Verdoppelung.