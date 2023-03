Das Werkstattgeschäft ändert sich, die gesamte Automobilbranche erfindet sich neu. Ein wichtiger Zukunftstreiber ist E-Mobilität. "Das könnte dazu führen, dass wir künftig weniger Autos servicieren müssen, da Elektrofahrzeuge keine Verbrennungsmotoren haben. Dafür wird das Reifengeschäft zunehmen, da ein E-Auto ein höheres Drehmoment hat, was den Verschleiß der Reifen beschleunigt", erklärt Kos. Neben der richtigen Ausstattung kommt es bei E-Mobility stark auf das Know-how an. "Um hier mithalten zu können, müssen Kfz-Betriebe ihre Mitarbeiter auf Fahrzeuge mit Spannungen von über 25 Volt Wechselspannung beziehungsweise 60 Volt Gleichspannung vorbereiten. Es bedarf also umfangreicher Schulungen. Auch, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten", sagt Kos.

Letztlich spielt in der Werkstatt der Zukunft auch die IT eine Hauptrolle. "Die unterschiedlichen Software-Systeme müssen miteinander vernetzt werden, um reibungslose Abläufe zu garantieren. Datenpflege ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Werkstätte und sollte keine zusätzliche Zeit rauben. Daher möchten wir digitale Prozesse automatisieren." Auch in puncto Kundenkontakt wird es wichtig sein, digitale Kontaktmöglichkeiten zu bieten: "Vor allem die 18 bis 35-Jährigen schätzen die Kontaktaufnahme via Smartphone – sei es über einen Messenger oder eine App", so Kos. In Wiener Neudorf sollen all diese Zukunftspläne schon jetzt oder in absehbarer Zeit Realität werden und vor dort dann Schritt für Schritt in allen Lucky Car Filialen in Österreich implementiert werden. Und Kos verspricht: "Wir beobachten den Markt ständig genau, um keinen Trend zu verpassen."