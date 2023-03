Bei den drei neu eröffneten Standorten handelt es sich um Neu-Übernahmen von Kfz-Werkstätten – ein von Lucky Car immer häufiger genütztes Geschäftsmodell. In Stockerau in der Rudolf-Hirsch-Straße 3, in Vösendorf in der Schönbrunner Allee 18, und in der Schweiz gibt es nun zweiten Standort: in Urdorf, unmittelbar vor den Toren Zürichs. Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car, freut die Expansion: „Das ist bei der aktuellen weltweiten wirtschaftlichen Lage alles andere als selbstverständlich. Es ist eine Bestätigung für die tolle Arbeit, die unsere Mitarbeiter in allen Standorten täglich leisten. Nur so können wir unsere Kunden zufrieden stellen und den Grundstein für ein erfolgreiches Wachstum legen.“



Als Franchisepartner bei den neuen Werkstätten zeichnen in Stockerau Alexander Wanghofer und Martin Schwarz verantwortlich, sie treten bereits in Hagenbrunn erfolgreich als Duo auf. Der neue Standort in Vösendorf wird von Zeljko Kos angeführt, der bereits im 3. Wiener Gemeindebezirk einen erfolgreichen Lucky-Car-Betrieb aufgebaut hat, der allerdings einem Wohnprojekt weichen musste. In der Schweiz ist wie schon am ersten Standort Sascha Peschke der Franchisepartner.