TecAlliance hat die Dachmarke Mahle mit dem TecDoc-Gütesiegel „Premier Data Supplier“ ausgezeichnet. Das TecDoc-System von TecAlliance ist das führende Ersatzteil-Katalogsystem im freien Ersatzteilmarkt. Das neue Gütesiegel nach verschärften Kriterien belohnt Hersteller mit exzellenter Produktdatenqualität durch eine für den Besteller sichtbare Kennzeichnung im Katalogsystem.



„Die bisherige Kennzeichnung als ‚Certified Data Supplier‘ haben wir mit allen unseren Vertriebsmarken bereits seit Jahren übererfüllt“, sagte Olaf Henning, Mitglied der Konzernleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Mahle Aftermarket. „Wir begrüßen daher die Verschärfung der Kriterien hinsichtlich Datenkonsistenz, Datenrelevanz und der Unterscheidbarkeit von Artikeln.“



Mahle Aftermarket speist regelmäßig alle relevanten Informationen zu seinen Ersatzteilen in das TecDoc-System ein. Dadurch sind die Ersatzteile klar identifizierbar, den einzelnen Fahrzeugen, Motortypen und Baujahren zugeordnet und so für den Kunden mit einem Klick auffindbar. Nach Angaben der TecAlliance wird der TecDoc-Katalog von mehr als 50.000 Anwendern aus mehr als 140 Ländern genutzt, mehr als 1.000 Unternehmen des Automotive-Segments sind an TecDoc angebunden.



„Mit der zunehmenden Relevanz von E-Commerce im Aftermarket spielt die Katalogdatenqualität eine entscheidende Rolle. Wir sehen es als zentralen Service für unsere Kunden, die bestmögliche Datenqualität zu bieten. Mit diesem Anspruch arbeitet das Produkt- und Datenmanagement bei Mahle Aftermarket kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produktdaten“, ergänzte Christian Schanz, Leiter Lifecycle Management und Analytics bei Mahle Aftermarket.