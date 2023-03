Mahle hat in Olive Branch, Mississippi (USA), ein hochautomatisiertes Warenlager in Betrieb genommen: Es macht die Lieferungen für Werkstätten und Handel schneller, reduziert Retouren und ermöglicht die Abfertigung einer Bestellung innerhalb von 30 Minuten. Mahle hat rund sechs Millionen Euro in die 1.200 m² große vollautomatisierte Anlage investiert. Weitere Standorte in Europa werden ab 2023 mit ähnlichen Anlagen ausgerüstet. Die Digitalisierung ist in allen Unternehmensbereichen von Mahle ein wichtiger Hebel zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung.

Durch skalierbare automatisierte Lager kann Mahle Aftermarket besonders flexibel auf schwankende Warenein- und -ausgänge reagieren und so seine Kunden sicher versorgen. In Zeiten global angespannter Lieferketten ist dies besonders wichtig. Das zum Einsatz kommende System ist zudem nachhaltig und ressourcenschonend. Es beansprucht nur rund ein Viertel der Fläche konventioneller Lager. Das reduziert Kosten und verringert die Flächen, die für Logistikstandorte versiegelt werden. Dazu sind sie extrem effizient – zehn der eingesetzten Roboter verbrauchen zusammen gerade einmal so viel Strom wie ein Staubsauger.Am Standort Olive Branch, der insgesamt rund 30.000 m2 Produktion und Logistik umfasst, sind ab sofort 22.000 verschiedene Produkte aus den Bereichen Motorenteile, Filtration und Thermomanagement auf Lager. Gleichzeitig dient das Logistikzentrum als flexibler und skalierbarer Speicher, um Verbrauchsmaterialien für die Produktion von Motordichtungen vor Ort effizient zu organisieren. 2023 wird der nächste Logistikstandort im französischen Décines umgestellt.