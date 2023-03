Filmpreis : MAHLE gewinnt Deauville Filmpreis in Silber

MAHLE hat den Deauville Green Award 2022 in Silber gewonnen. Die international besetzte Jury des Festivals Deauville hat den Automobilzulieferer in der Kategorie „Spot/ Means of Transportation and E-Mobility“ für seinen Imagefilm „We Shape Future Mobility“ ausgezeichnet. Das größte internationale Filmfestival für Dokumentar-, Werbe- und Imagefilme würdigt Produktionen, die Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimawandel und erneuerbare Energien zum Thema haben. In diesem Jahr konkurrierten mehr als 500 internationale Filme um den begehrten Preis, der in drei Kategorien verliehen wird.