Zu den wichtigsten Vorteilen gehören der dynamische Ölaustausch und das so genannte "Zero Cross"-Konzept, das eine Vermischung verschiedener Ölsorten untereinander verhindert. Das macht das Servicegerät deutlich umweltfreundlicher. Ebenso soll die Bedienung intuitiv sein. Durch Konnektivität ist die Datenbank des ATX 280 immer auf dem aktuellsten Stand. Zudem lässt es sich problemlos in digitale Werkstattkonzepte einbinden und ist fernwartungsfähig.

"Der Anteil von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe steigt kontinuierlich an", sagt Olaf Henning, Mitglied der Mahle-Konzernleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Aftermarket und ergänzt: "Der Ausbau unserer Lösungen rund um den Gertriebeölservice ist die Grundlage für die freien Werkstätten um diesen Trend für den Aufbau eines neuen Geschäftsfelds zu nutzen."