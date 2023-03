Das Preismonitoring der Arbeiterkammer offenbart große Preisunterschiede hinsichtlich des Reifenwechsels. Gerade beim Umstecken und Wuchten der vier Autoreifen fiele das besonders auf, so die AK: So lägen die größten Differenzen bei knapp 716 Prozent fürs Wuchten. Per Stichprobe wurden 32 Kfz-Fachwerkstätten und ein Autozubehörgeschäft untersucht.

Das Umstecken von vier Rädern (Alu bzw. Stahlfelgen) kostet je nach Betrieb zwischen 28,80 und 74 Euro. Das ist eine Preisdifferenz von 156,9 Prozent. Im Durchschnitt kostet das Umstecken 40,73 Euro.

Das Wuchten der Räder wird zwischen 22,66 und 184,85 Euro angeboten – das ist eine Preisdifferenz von knapp 716 Prozent. Im Schnitt kostet das Wuchten bei Stahl-Felgen rund 61 Euro, bei Alu-Felgen 64,51 Euro. Das Waschen der Reifen ist bei einigen Betrieben im Paketpreis inkludiert, sonst kostet es zwischen sechs und 29 Euro (Durchschnittspreis: rund 19 Euro). Manche Betriebe bieten diese Serviceleistung gar nicht an.

Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagern von vier Reifen kostet bei Stahl-Felgen im Paketpreis zwischen 98 und 229,46 Euro. Das ist eine Preisdifferenz von rund 134 Prozent. Bei Alu-Felgen kostet dieses Paket zwischen 98 und 236,62 Euro (Preisdifferenz: rund 141 Prozent).

Konkret hat die AK die Preise für das Umstecken, Wuchten, Waschen und die Einlagerung von vier Autoreifen für eine Saison erhoben. Verglichen wurden die Preise für zwei verschiedene Reifendimensionen (225/40 R18 und 235/55 R17) sowohl für Stahl- als auch für Alu-Felgen.