Mit 6.200 mm Länge und 2.290 mm Breite bietet die Ladefläche des Blitzladers HD die Möglichkeit, längere und breitere Fahrzeuge zu transportieren. Dank des bewerten Easy Load Systems ist das Fahrzeug in wenigen Sekunden ladebereit und verfügt über einen Auffahrwinkel von nur ca. 10,5°.

Unverändert steht der Name ALGEMA FIT-ZEL auch hier für die Hochwertigkeit des gesamten Aufbaus. Sichtbar wir dies beispielweise an der Ausführung der Ladefläche in Aluminium. Zudem überzeugt der Blitzlader HD mit zahlreichen sinnvollen Details.

Beispiele dafür sind die sehr geräumige Werkzeugbox oder die mithilfe der Fernbedienung des Blitzladers elektrisch zuschaltbare Mittelrampe. Darüber hinaus stehen weitere Ausstattungsmöglichkeiten zur Verfügung.