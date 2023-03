Mit dem Begriff "Textilsharing" will das Textilunternehmen Mewa die Markenbekanntheit steigern. Das Bild als traditionelles innovatives Familienunternehmen soll durch ein neues Erscheinungsbild stärker nach außen getragen werden. Zur Überarbeitung des Corporate Design hat das Münchner Unternehmen Martin et Karczinski beigetragen. Peter Martin, Gründer und CEO von Martin et Karczinski sagt zum neuen Erscheinungsbild von Mewa: "Die Form bringt im besten Fall das wertvolle Innere einer Marke zum Ausdruck. Hier ist es gelungen, die Geschichte von Mewa mit der Zukunft zu verbinden und die eigene Identität im Design sichtbar zu machen." Ziel der Überarbeitung war die Gestaltung eines Markenzeichens, das Essentielles bewahrt, für Wachstum steht und gleichzeitig den Umweltgedanken des Serviceangebots von Mewa ausdrückt.

"Wir wollen die Marke nicht radikal neu interpretieren, sondern revolutionär weiterentwickeln, damit ihre Tradition und die erfolgreiche Geschichte weiterhin spürbar bleiben. Gleichzeitig war uns wichtig, die klare Zukunftsausrichtung und den nachhaltigen Anspruch von Mewa auch im Design auszudrücken", sagt Simon Maier-Rahmer, Creative Director von Martin et Karczinski, der das neue Erscheinungsbild mit seinem Team entwickelt hat. Das Markenlogo, die Blüte, steht für die Werte Reinheit und Hygiene, für Umwelt und Nachhaltigkeit und symbolisiert Entwicklung, Wachstum, Evolution und Innovation. Um dieses Potenzial zu entfalten, wurde die Bildmarke überarbeitet und formal auf das Wesentliche reduziert. Auch am Schriftzug wurde entsprechend geschraubt. Er soll an gekreuzte Fäden erinnern