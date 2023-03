In der Formel-E-Saison 2018/2019 gingen die neuen, sogenannten Gen2-Einsitzer, bei der Meisterschaft an den Start: leistungsstärker, schneller und mit mehr Reichweite. Um diesen Anforderungen zu begegnen, hat Michelin die Reifen in allen Bereichen weiterentwickelt, insbesondere beim Gewicht. Die Ingenieure von Michelin haben eine dritte Generation des Michelin Pilot Sport EV entwickelt, der bis zu 2,5 Kilogramm leichter war als der Vorgänger. Das spart bei vier Reifen fast zehn Kilogramm Material ein – das Gewicht eines Vorderreifens. Dieser Fortschritt ist erheblich: Sehr leichte Reifen bedeuten auch weniger Gewicht beim Transport und weniger Material zum Recyceln. Mit den neuen, leichten Reifen waren die E-Boliden in Marrakesch, dem zweiten Lauf der FIA Formel-E-Meisterschaft 2018/2019, um ganze drei Sekunden pro Runde schneller als unter vergleichbaren Bedingungen beim letzten Saisonbesuch in Marokko.



In der Zwischenzeit arbeitet Michelin mit an dem Projekt MissionH24, das den Weg des Wasserstoff-Antriebs in den Motorsport ebnen soll. Ab 2025 sollen wasserstoffbetriebene Rennsportprototypen an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen. Für diese Fahrzeuge hat Michelin einen Reifen vorgestellt, der zu 53 Prozent aus biobasierten und recycelten Materialien besteht. In Zusammenarbeit mit Porsche stattet Michelin auch den neuen 718 Cayman GT4 ePerformance aus. Der Bolide mit seinen mehr als 1.000 PS fährt auf Reifen, die ebenfalls zu 53 Prozent aus nachhaltigen Materialien bestehen. Porsche verwendet diese Reifen bereits für sein komplettes Elektromobilitäts-Programm, wie vor kurzem beim Festival of Speed in Goodwood (Großbritannien). Bis 2050 will Michelin alle Reifen zu 100 Prozent aus nachhaltigen Materialien herstellen. Ein Zwischenziel ist 2030, dann soll der Anteil bereits bei 40 Prozent liegen.