Nach der Markteinführung des Angebots Pro in Frankreich, der Schweiz und Spanien kündigt Mister-Auto die Einführung seines Dienstes für Reparaturfachleute in fünf neuen Ländern an, darunter Österreich. Dort hat die Online-Verkaufsplattform für Autoteile bereits viele Gewerbekunden. Reparaturwerkstätten in Österreich können sich jetzt bei Mister-Auto als Gewerbekunden registrieren. Das Unternehmen berichtet von einem umfangreichen Angebot mit 1,5 Millionen Artikeln und einem schnellen Versand innerhalb eines Tages.



Alle Fachleute im Bereich der Fahrzeugwartung und -reparatur, unabhängige Reparatur-, Vertrags- und Karosseriewerkstätten, aber auch Autoverleiher oder Fuhrparkmanager können ab sofort entweder direkt online ein Pro-Konto erstellen oder ihr bestehendes Mister-Auto-Konto in ein Pro-Konto umwandeln. Dazu genügt es, einige Angaben wie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Firmennamen, die Auswahl ihres Tätigkeitsbereichs und einen Nachweis über die Registrierung ihres Unternehmens (Firmenbuchnummer) hochzuladen. Die 30-Tage-Zahlungsfrist ist auch in diesen neuen Ländern verfügbar, um die Liquidität der Reparaturwerkstätten zu gewährleisten.

