Fahrwerks-Federn unterliegen einem kontinuierlichen Verschleiß, bedingt durch naturgemäße Alterungserscheinungen sowie durch äußere Einflüsse wie Steinschlag, Kälte oder Wärme. Im Winter kommt noch der Einsatz von Streusalz hinzu. „Salzwasser beschleunigt die Korrosion erheblich. Insbesondere bei manchen Achskonstruktionen, bei denen die Federn in einem wahren Schlammbad liegen“, erklärt Sascha Decker, Regional Sales Manager Bilstein.



Aus diesem Grund rät Bilstein, beim Stoßdämpfer-Tausch ebenfalls gleich die Feder zu ersetzen. „Denn eine erlahmte Feder beansprucht auch den Stoßdämpfer deutlich stärker. Weil der Stoßdämpfer auf eine intakte Feder abgestimmt ist, kann er nur dann sein volles Potenzial entfalten, wenn die Feder über die komplette Federkraft verfügt“, ergänzt Sascha Decker.



Der große Vorteil liegt im deutlichen Gewinn an Fahrsicherheit und Komfort – das gewährleistet beispielsweise die Serienersatzfeder Bilstein B3 in OE-Qualität. „Unsere Stoßdämpfer, Federn sowie Domlager bzw. Stützlager sind stets optimal aufeinander abgestimmt“, betont der Regional Sales Manager.