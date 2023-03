Nach dem ersten Kurs "Dieseltechnik" wurde zum 1. April nun das zweite Lernmodul mit dem Thema Klimatechnik gestartet. Der Schwerpunkt dreht sich um Kompressorausfälle und deren Ursachen. Pro Jahr werden vier neue Kursmodule veröffentlicht. Wer nicht nur sein Wissen auffrischen will, sondern auch am Jahreswettbewerb der Besten teilnehmen möchte, muss alle vier Kurse absolvieren und bei den Abschlussprüfungen so viele Punkte wie möglich sammeln. Auf den Jahressieger in der Kategorie Werkstatt wartet dieses Mal ein trendiger "Ninebot"-Kick-Scooter powered by Segway. Die Online-Lernplattform steht allen Interessierten nach einer einfachen Registrierung offen. Einsteigen ist jederzeit möglich. Die Anmeldung erfolgt kostenfrei auf www.denso-technic.de