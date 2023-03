Das weiterentwickelte Modell wurde vor allem hinsichtlich Pumpe und Reinigungsmittelsystem modifiziert und eignet sich besonders für leichte, tägliche Reinigungsaufgaben. Verfügbar sind drei Modelle mit einer Wasserleistung von 520 bis 650 Liter pro Stunde bei einem Druck von 120 bis 150 bar sowie einer maximalen Zulauftemperatur von 60 °C. Die modifizierte Wassermengenregulierung bringt nun eine noch einfachere und schnellere Anpassung der Leistung an die jeweilige Aufgabenstellung. Zudem kann der neue, abnehmbare externe Schaumsprüher mit 2,5-Liter-Kanister sicher und praktisch direkt am Gerät verstaut werden, wodurch die Mobilität noch einmal erhöht wird. Der Schaumsprüher liefert mit einer fixen Dosierung von 3 % einen hochwirksamen, dicken Schaum für mehr Effizienz. Damit kann der Verbrauch an Reinigungsmittel teilweise deutlich reduziert werden.

Neben dem 15-Meter-Hochdruckschlauch sorgt auch das Zubehörkonzept für einen Komfortgewinn. So erleichtert der gummierte 2K-Handgriff am Abzugsbügel der „Ergo 2000“-Pistole die Benützung und verringert gleichzeitig die Vibrationsübertragung auf Hand und Arm des Anwenders. Als Highlight der Standardausführung fungiert die 4-in-1-Düse, die eine 20-Grad-Option, eine Weitwinkeleinstellung (65°-Sprühbild), eine Niederdruckfunktion sowie einen „Turbohammer mit rotierender Düse“ für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen in sich vereint.