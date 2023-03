Mit dem gleichen ressourcenschonenden Textilsharingsystem – nutzen, waschen, erneut nutzen, ohne zu besitzen – bietet Mewa auch die besonders saugstarke Ölauffangmatte Multitex an. Als Textilie ist sie flexibel und kann bis zu 3 Liter Flüssigkeit aufnehmen, wobei ihre Oberfläche nahezu trocken bleibt. Wie die Putztücher wird sie von Mewa umweltfreundlich gewaschen, einer rigorosen Qualitätskontrolle unterzogen und wieder ausgeliefert.



Ob Putztücher oder Ölauffangmatten, beide Mewa-Systeme lassen sich mühelos in den Kfz-Alltag integrieren und sorgen vom ersten Tag an für mehr Nachhaltigkeit, Ordnung und Effizienz. Da es Mietsysteme sind, entstehen keine Anschaffungskosten, und eine exakte Budgetierung ist möglich. Hinzu kommt der motivierende Teameffekt: Es macht einfach mehr Spaß, mit hochwertigen, modernen Putztüchern und Ölauffangmatten exzellente Arbeit abzuliefern.