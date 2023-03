Eine spezielle anti-mikrobielle Schicht wirkt gegen Viren und Bakterien, verhindert Schimmelwachstum und bindet Allergene sowie Pollen im Filtervlies. Die Aktivkohleschicht neutralisiert schädliche und übelriechende Gase. Schließlich filtert eine ultrafeine Mikrofaserschicht über 98 Prozent aller Feinstaubpartikel sowie Ruß aus. Zusätzlich werden auf der Verpackung Funktion und Nutzen des neuen Filter+pro für den Werkstatt-Kunden anschaulich erklärt.

Neben einer verbesserten Luftqualität bieten die Innenraumfilter von Bosch auch ein Plus an Sicherheit. Insbesondere auf der Windschutzscheibe bilden sich weniger Ablagerungen, die zu Blendeffekten führen können. Zudem beschlagen die Scheiben weniger. Allergische Reaktionen können reduziert werden, wie beispielsweise Niesen, was am Steuer zu gefährlichen Situationen führen kann. Ein weiterer Vorteil: Geringere Ablagerungen an Gebläse und Klimaanlage unterstützen deren Funktionsfähigkeit.