Die Bluetooth-Funktion steht im Einklang mit der fortschreitenden Digitalisierungsstrategie von Exide und bietet einen zusätzlichen Mehrwert für die Anwender.Durch das Herunterladen der Exide-eigenen App "M&L Li-Ion Monitor" haben die Nutzer die vollständige Kontrolle über die wichtigsten Funktionen und das Leistungsniveau einer oder mehrerer Batterien. Das ist besonders hilfreich, wenn die Batterien an schwer zugänglichen Stellen installiert sind.



Darüber hinaus bietet das fortschrittliche Batteriemanagementsystem (BMS) Schutz vor Missbrauch, was die Lebenserwartung weiter verlängert. Die Warnmeldungen des BMS werden an die App gesendet und gespeichert, während der Benutzer alarmiert wird und sofort Maßnahmen ergreifen kann.