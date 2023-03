Die neue Produktserie bietet die Wahl zwischen vormontierten, individuell auf das Fahrzeug abgestimmten Set-Lösungen (DirectFit) oder Einzelwischern mit Adaptern zur flexiblen Montage für eine Vielzahl verschiedener Fahrzeugmodelle (MultiClip). Beide Serien zeichnen sich durch ein einfaches Handling und perfekte Wischleistung im Einsatz aus. Die hohe Marktabdeckung der beiden AQUACTRL2-Serien bei einer gleichzeitig niedrigen Anzahl an Artikelnummern erhöht die Servicequalität der Werkstattpartner. Die finden nämlich schnell und mit geringem Aufwand immer die passenden Scheibenwischer für Ihre Kunden. AQUACTRL2-Scheibenwischer lösen die AQUACTRL-Serie ab und sind ab sofort im Fachhandel verfügbar und auch schon über das Online-Katalogsystem TecDoc bestellbar.



Die Suche nach dem passenden Scheibenwischer kann für Werkstätten und Kunden viel Zeit beanspruchen. Continental macht es seinen Partnern leicht, denn sowohl die DirectFit als auch die MultiClip Serie decken mit einer überschaubaren Anzahl an Teilenummern fast den kompletten europäischen Pkw-Fuhrpark ab. Während DirectFit zum Marktstart mit 77 Artikelnummern auf mehr als 70 Prozent Marktabdeckung kommt, sind es bei der MultiClip Serie mit nur 21 Artikelnummern sogar mehr als 90 Prozent.



Die Vorteile liegen auf der Hand: einfache und schnelle Such- und Bestellvorgänge sowie ein geringerer Platzbedarf im Ersatzteillager. Auch die Verpackung macht das Werkstattleben leichter, denn ein gut sichtbarer QR-Code an der Frontseite der Verpackung führt direkt zu den passenden Fahrzeugmodellen. Und auf der Rückseite zeigen leicht verständliche Montagehinweise, wie sich die AQUACTRL2 Frontscheibenwischer im Handumdrehen anbringen lassen. Weitere Hinweise und Tipps, darunter ein Montagevideo, sind über einen weiteren QR-Code erreichbar.



„Mit der neuen AQUACTRL2 Generation ist es uns gelungen, eine etablierte und bewährte Produktreihe für alle Beteiligten zu optimieren, nicht nur in Sachen Qualität und Sicherheit. Im Servicegeschäft geht es auch um das Reduzieren von Komplexität im Werkstattalltag. Unsere neuen Scheibenwischer verkürzen die Suche nach dem richtigen Wischerblatt, erleichtern den Bestellvorgang und machen die Montage zum Kinderspiel – Vorteile, von denen unsere Werkstattpartner profitieren“, sagt Harald Braunberger, Leiter Produktmanagement für Ersatzteile im Geschäftssegment Automotive Aftermarket bei Continental.

