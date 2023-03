Entgegen so mancher Meinung besitzt die Mehrzahl an Elektrofahrzeugen ein Getriebe, das in der sogenannten E-Achse untergebracht ist. Diese E-Achse ist eine kompakte Lösung für den elektrischen Antrieb von batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybridanwendungen. Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe sind zu einer kompakten Einheit kombiniert, die unmittelbar die Fahrzeugachse antreibt.



Für die neuen Anforderungen der Elektromobilität mit Blick auf die Ölfiltration, entwickelte der weltweite Filtrationsexperte MANN+Hummel neue Getriebeölfilter, die für eine einwandfreie Kühlung und Schmierung der E-Achse sorgen. Für Nutzfahrzeuge im unabhängigen Ersatzteilmarkt steht einer dieser Getriebeölfilter als MANN-Filter W 7071 für den Mercedes-Benz eActros 300 und eActros 400 zur Verfügung.



Da in die E-Achse alle Antriebskomponenten integriert sind, genügt für die Kühlung und Schmierung ein gemeinsamer Ölkreislauf. Ein Vorteil, der allerdings einen Haken hat: Da das Öl mit Mechanik- und Elektronikkomponenten in Berührung kommt, können Metallpartikel und Späne aus dem Getriebe in die Leistungselektronik und den E-Motor gelangen und diese beschädigen. Die E-Achse funktioniert also nur, wenn diese Partikel effizient, schnell und dauerhaft aus dem System entfernt werden. Dabei steht wie bei vielen herkömmlichen Getrieben die Partikelabscheidung im Fokus: hierfür wird ein Filter benötigt.