Stationiert ist das Schulungszentrum im Gebäude des Continental-Partners Vergölst in München. Neben Schwalbach bei Frankfurt und Hannover ist München nun der dritte Trainingsstandort von Continental in Deutschland.

Die Ausstattung in der bayrischen Landeshauptstadt präsentiert sich am aktuellen technischen Stand. Im Obergeschoss befinden sich zwei Theorieräume mit technischer Ausstattung, im Erdgeschoss gibt es vier Werkstätten inklusive Wucht- und Montiermaschine, Hebebühne und Bremsenprüfstand sowie mehrere modulare Arbeitsplätze für die Arbeit in Kleingruppen. „Wir können unseren Partnerwerkstätten hier vom Basiswissen zu Reifen, Bremsen- und Fahrerassistenzsystemen über Sachkundezertifizierungen bis zu Highend-Trainings wie die Qualifizierung zur Hochvoltstufe 3S ein breites Angebot machen“, betont Tobias Stephan, Head of Training im Geschäftssegment OE & Aftermarket Services bei Continental.