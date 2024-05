Der Anteil der zertifizierten Dellentechniker im Qualitäts-Netzwerk Dellenteam ist mit dem Neuzugang weiter gestiegen: In acht von zwölf Mitgliedsbetrieben sind zertifizierte Dellentechniker tätig.



MMst. Florian Marko erlernte zuerst den Beruf Kfz-Techniker und erlangte 2017 seinen ersten Meistertitel in diesem Beruf. Dellenreparatur übte seit jeher eine Faszination auf ihn aus und so entschloss er sich für eine Weiterbildung in diesem Bereich. 2019 erlernte Florian Marko die professionelle Dellenreparatur. Für eine solide Basis für den Beruf Dellentechniker hat er außerdem die Ausbildung zum Karosseriebautechniker-Meister absolviert und legte 2021 erfolgreich seine Meisterprüfung ab. Im selben Jahr startete Marko mit einem Kfz-Reparaturfachbetrieb mit Schwerpunkt Hagelschadenreparatur in die Selbständigkeit, womit er sein Hobby zum Beruf machte.

2023 bestand er erfolgreich die Österreichische Zertifizierungsprüfung für Dellentechniker. Seit 2024 ist der zweifache Meister und zertifizierter Dellentechniker ausschließlich als mobiler Dellentechniker tätig. „Florian Marko legt sehr viel Wert auf die höchste Qualität der Dellenreparatur und passt mit dieser Einstellung hundertprozentig zum Dellenteam“, freuen sich Dellenteam-Gründer Arthur und Reinhart Clark sowie Mag. Irina Podshibyakina über den Neuzugang. Das Netzwerk Dellenteam vereint seit seiner Gründung im Jahr 2007 Profi-Dellentechniker aus Österreich, die den höchsten Qualitätskriterien entsprechen.