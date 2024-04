Um die Veröffentlichung des Werkstattmagazins zu feiern, startet Herth+Buss auch dieses Jahr wieder ein großes Gewinnspiel für die Werkstätten. Als Hauptgewinn winken zwei Eventtage mit dem krönenden Abschluss auf dem Nürburgring. Als Teil des Events steht zuerst eine exklusive Führung und Schulung in dem Hauptstandort von Herth+Buss in Heusenstamm an. Anschließend können die Gewinner bei einem Besuch in der Klassikstadt tief in die Automobilwelt eintauchen. Am zweiten Tag folgt dann das Highlight: ein Erlebnistag auf dem Nürburgring inklusive Co-Pilot-Fahrt über die Nordschleife. Als 2. Preis gibt es ein praktisches Werkstattleuchten-Set und als 3. ein vielseitiges Werkstattausrüstungs-Set.