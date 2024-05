Auf der E-Learning Plattform „League of True Mechanics“, erreichbar unter www.denso-technic.de, hat DENSO Aftermarket seit 1. Mai das zweite von drei neuen Lernmodulen 2024 veröffentlicht. Mit dem kostenfreien Online-Trainingsangebot unterstützt DENSO Mitarbeiter/innen in Werkstätten und im Fachhandel, ihr technisches Wissen und Verständnis zu erweitern. Zugleich können die besten jedes Jahr attraktive Preise, einschließlich eines Europäischen Sonderpreises in Höhe von 2.000 Euro, gewinnen. Anlässlich des 75. Firmenjubiläums von DENSO gibt es zudem 5 Wildcards für das große DENSO Jubiläums-Event zu gewinnen.

2021 gestartet, ist DENSOs League of True Mechanics inzwischen in über 40 europäischen Ländern verfügbar. Das außergewöhnliche Konzept der Online-Akademie verbindet individuelles Lernen mit einem spannenden Wettbewerb. Neben der Möglichkeit, den Wissens-Wettbewerb jeweils auf nationaler Ebene zu gewinnen, wurde 2023 erstmals ein Europäischer Gesamtsieger aus den Gewinnern der einzelnen lokalen Wettbewerbe ausgelost. Über den Sonderpreis – ein Gutschein in Höhe von 2.000 Euro zur Anschaffung neuer Geräte und Werkzeuge für die Werkstatt – freute sich Mihail Saveliev von 3MR-Trans Eood aus der Stadt Tutrakan in Bulgarien. Auch 2024 ist der Europäische Sonderpreis in Höhe von 2.000 € wieder zu gewinnen.

Das neue Online-Lernmodul „Klimakompressoren – Typen, Funktionsweise und technische Besonderheiten " behandelt Fragen zur Funktionsweise von Kompressoren, einschließlich deren Reaktion auf steigende Umgebungstemperaturen, die Zusammenhänge zwischen Kolbenhub, Regelventil und Kühlleistung, sowie die Funktionsweise elektrischer Kompressoren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf spezifischen Eigenschaften, Handhabung und Gefahren im Umgang mit Kompressorölen. Das Modul enthält wie üblich eine Abschlussprüfung und ist im Login-Bereich der League of True Mechanics (LoTM) abrufbar. Die Registrierung auf www.denso-technic.de ist kostenfrei und ermöglicht den Zugang zum Modul.